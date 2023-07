Share on Twitter

da redação

A goleada de 10 a 0 aplicada pelo Brasiliense em cima do Interporto, na noite desta segunda-feira, pelo Brasileiro da Série D, passou a ser o maior placar das quatro divisões do Campeonato Brasileiro – considerando a diferença de gols. A goleada superou a marca histórica defendida pelo Corinthians em cima do Tiradentes-PI, pelo Brasileirão de 1983. Na ocasião, o Timão fez 10 a 1.

Este não foi a primeiro “passeio” sofrido pelo Interporto nesta Série D. O time vem de duas grandes goleadas para Iporá-GO (8 a 1) e Anápolis-GO (7 a 0). O time tocantinense é dono da pior defesa e do pior ataque desta primeira fase – foram 42 gols sofridos, e três anotados.