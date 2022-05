Share on Twitter

O vereador de Jaú, Washington do Laticínio, comemorou a conquista do time da cidade na Copa Sul de Futebol Amador, organizado pela Leta.

Da redação

O Jaú na final venceu a equipe do Malvinas. Na primeira partida a equipe venceu por 4 a 2, já no segundo empatou em 0 a 0 no estádio Resendão e conquistou o título da Copa Sul.

O vereador Washington esteve presente na final e comentou junto com os atletas do time. “Parabéns a equipe do Jaú pelo título. Parabéns ao Emerson Mineiro que organizou o time na competição e a todos os atletas e diretoria”, disse o vereador.