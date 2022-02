Por Redação

A partir do próximo dia 21 de fevereiro, a TV Jovem/RecordTV, levará ao ar o Rotas Tocantins, com Vanderlei Luxemburgo. O Rotas Tocantins será exibido dentro da programação local da Emissora, e vai mostrar as belezas naturais, a culinária, a cultura de todo o Estado.

“Eu conheço e falo do Tocantins há quase 20 anos e depois que adquiri TV, em 2018, tinha o desejo de mostrá-lo para o tocantinense e para todo o mundo. A pandemia adiou um pouco meu projeto, mais agora deu tudo certo. As pessoas vão ver as belezas e potencialidades desse Estado que se encontra no coração do Brasil, e, com muito carinho vamos apresentá-lo ao tocantinenses e ao mundo”, pontuou Luxemburgo.

Hoje o Tocantins possui 139 municípios e muitas culturas e diversidade. “Já andei muito pelo nosso Estado e quero contar histórias inspiradoras que só aqui no nosso Tocantins tem”, afirma Luxemburgo.

Futebol

Além das matérias do Rotas Tocantins, Luxemburgo promoverá uma série de amistosos em vários municípios, o campeonato de futebol amador: PELADÃO DO LUXA. “Vamos mostrar que aqui no Tocantins temos potencial para ter um futebol com muita qualidade”, explica o professor.