Por Alisson Régis

A primeira rodada será sábado (28) e na abertura terá Tocantins enfrentando o Bela Vista em Miracema, completando a rodada terá ainda o Palmas contra o Gurupi no Nilton Santos, o Tocantinopolis contra o Interporto e fechando a 1° rodada União Carmolandense enfrentando o Capital.

Preparação das Equipes

Tocantinopolis

O Tocantinopolis é o atual bicampeão e vem com grandes pretensões no certame. O treinador Jairo Nascimento e a comissão técnica foi mantida para esse ano de 2023 e o grupo já iniciou a pré-temporada.

Bela Vista

O elenco do Bela Vista se apresentou nesta quinta-feira (05) e inicialmente contará com 21 atletas e o nome do treinador ainda não foi revelado.

União Carmolandense

A equipe do norte do estado anunciou o treinador Roberto Oliveira que é um velho conhecido da torcida gurupiense e o elenco já vem treinando visando a estreia no campeonato.

Interporto

O clube portuense também já iniciou a preparação para as competições de 2023 e trouxe o treinador Uidemar Pessoa para comandar o elenco nesta temporada.

Capital

O Capital FC anunciou antes do fim do ano de 2022 o elenco, porém ainda não divulgou o nome do treinador, porém existe a possibilidade de ser Wilsomar Sena que está comandando a equipe sub-20 na Copa São Paulo de Júnior 2023.

Gurupi

O campeão da segunda divisão do ano de 2022 deve se reapresentar entre os dias 10 e 14 de janeiro e as informações trazem que o comando será do técnico campeão, Wladimir Araújo. Segundo o presidente do Gurupi Wilson Castilho, o time deve manter pelo menos 50% do elenco campeão da Segunda Divisão.

Palmas

O Palmas não divulgou nenhuma informação oficial e está parado desde o fim do Tocantinense Sub-20 no qual foi campeão invicto e dispensou todos os profissionais que trabalhavam no clube e os atletas.

Tocantins de Miracema

Não temos informações oficiais sobre como está a preparação do Tocantins de Miracema para o Campeonato Tocantinense Série A.