da redação

No fim da complementar, o União teve o meia-atacante Thiago Alberione expulso por uma possível simulação de pênalti – o jogador já tinha amarelo e recebeu o segundo. Com o empate, o União eliminou a possibilidade de ir às semifinais. Na última rodada terá confronto direto, com o Interporto, pela permanência na elite.

Já o Gurupi foi aos nove pontos e chega à última rodada com a vaga encaminhada. O adversário será o Tocantins, que deve perder pontos em Julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-TO), na próxima segunda-feira, por ter escalado um jogador que deveria cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Em um cenário com a punição do Tecão, o Gurupi precisará apenas de um empate para carimbar a vaga.