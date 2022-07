por Giovanna Hermice

As inscrições para o Torneio de Pesca Esportivo de Araguaína seguem abertas para a participação dos apaixonados pela pescaria de todo o Brasil. Até o momento, mais de 30 pessoas do Município, da capital do Tocantins, Palmas, e de outros estados como Goiás e Alagoas estão inscritas, somando 11 equipes. O evento já está na 4º edição e será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, nas praias do Garimpinho, povoado localizado a 145 km da cidade.

Durante a pesca, os participantes serão divididos em cinco categorias: Caranha e Tambaqui, Piau, Pacu, Tucunaré e Peixe de Couro (filhote barbado, jaú, pirarara e pintado, exceto cuiu-cuiu). A premiação em dinheiro ultrapassa R$ 27 mil, valor que será distribuído para os três primeiros colocados de cada uma das modalidades, totalizados 15 esportistas premiados.

O pescador que alcançar o primeiro lugar irá receber R$ 3.000, o segundo R$ 1.500 e o terceiro R$ 1.000. Depois será sorteado um barco de pesca de alumínio de seis metros com um motor de 15 hp, dois remos de alumínio e mais seis coletes salva-vidas, entre os primeiros colocados de cada uma das categorias.

Critérios de participação

Cada equipe pode ser formada com no máximo três integrantes, um dos participantes do grupo deve apresentar a cópia da licença de pesca amadora para participar do torneio. Segundo o edital, as embarcações serão identificadas por números nas laterais e devem estar em condições de navegabilidade conforme as normas da Marinha Brasileira e do Ibama.

Homens, mulheres e também crianças podem participar. Essas últimas, desde que estejam acompanhados com um responsável inscrito na equipe. “A pesca é uma atividade familiar, muitas vezes passada e aprendida de geração em geração, por isso não limitamos o número de participantes e nem estipulamos idade, pois queremos promover lazer entre as famílias araguainenses e fomentar o ecoturismo na região”, informou o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Zeca de Oliveira.

Inscrições

Os participantes podem se inscrever pelo site da Prefeitura e pessoalmente na loja Via Lago Sport Fishing, localizada no subsolo do supermercado Campelo da Via Lago. O edital, a orientação para retirada da licença de pesca e todos os detalhes do torneio estão no link de inscrição: https://araguaina.to.gov.br/pesca/.