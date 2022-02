O Tocantinópolis fez história nessa quarta-feira ao vencer o Náutico por 1 a 0 e, em sua terceira participação na Copa do Brasil, conseguir pela primeira vez avançar da fase inicial. O gol do atual campeão do Tocantins foi marcado pelo meia Rai, aos 17 minutos do primeiro tempo. Já o Náutico, amarga uma eliminação que não estava nos planos e aumenta sua crise. Os pernambucanos vinham de derrota por 3 a 1 para o CSA, na Copa do Nordeste.

da redação

Com a classificação para a segunda fase, o Tocantinópolis, que possui folha salarial de aproximadamente R$ 50 mil, fatura uma cota de R$ 750 mil. Já o Náutico sai da competição apenas com R$ 620 mil referente à primeira fase.