Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Os gols do Tigre foram marcados por Vitinho e Felipe Diogo. Além do acesso, o São Bernardo está nas semifinais da Série D, e aguarda o vencedor do confronto entre América-RN e Caxias. Já o Tocantinópolis tem pela frente a Copa Verde 2022, que está prevista para começar em outubro. Além disso, por ser o atual campeão tocantinense, a equipe já tem vaga garantida na Série D 2023.