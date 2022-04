O Tocantinópolis venceu o Interporto por 3 a 0 e garantiu o título de campeão tocantinense de futebol 2022, na tarde deste domingo, 10, no estádio Senador João Ribeiro, o Ribeirão, em Tocantinópolis, no Bico do Papagaio. A primeira partida em Porto Nacional, o placar foi de 0 a 0.

Da redação

A partida começou com as equipes se estudando, mas o Verdão do Bico era mais agressivo e aos 16, Alan Maia conseguiu escapar pela esquerda e cruzou para o artilheiro Jheimy colocar o time da casa em vantagem: 1 a 0. O segundo gol nasceu após cobrança de escanteio pela direita. Tiago Bagagem cobrou, Wanderson tentou o cabeceio, e a bola sobrou para Jheimy fazer: 2 a 0. O Interporto terminou a etapa inicial com um jogador a menos – Tanaka foi expulso aos 41.

O segundo tempo foi um jogo amarrado, com o TEC com ampla vantagem e um jogador a mais, controlou a partida e aos 39 minutos, Pedro Dias faz linda tabela com Debu, entrou livre na área e bateu no gol para ampliar a vantagem do Verdão para 3 a 0 e foi apenas manter a bola no pé e aguardar o apito final.