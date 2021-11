O estudante e atleta Otávio Queiroz de Souza, 16 anos, do Colégio Estadual Marechal Artur da Costa e Silva, de Porto Nacional, é o campeão brasileiro de Ciclismo 2021, na modalidade Mountain Bike Cross-Country Olímpico (XCO), na categoria Juvenil (15 e 16 anos). Ele é o primeiro atleta tocantinense a vencer na modalidade. A vitória aconteceu durante o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike (MTB) 2021, realizado em Mairiporã (SP), no último sábado, 31 de outubro.

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), informou que deu apoio ao atleta na logística para o evento, com passagens aéreas, hospedagens e alimentação.

O atleta, que foi recepcionado no aeroporto por familiares, amigos e equipe técnica da Seduc, nesta segunda-feira, 1º de novembro, afirmou que a conquista é resultado de muito treino, dedicação e apoio.

“Estou muito feliz por ter me dedicado, feito o melhor, representado o Tocantins e conseguido essa vitória. Larguei nos últimos lugares e venci, me superei. E nada seria possível se não fosse a ajuda do Governo do Tocantins, da Federação Tocantinense de Ciclismo, do meu técnico, patrocinadores, além de familiares e amigos”, afirmou Otávio, que tem uma rotina diária de treinos. “A meta agora é conquistar outros campeonatos e quem sabe um dia as Olimpíadas”, reforçou.

Para o Presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC), Diogo Freitas, esse é um momento muito especial para o Ciclismo no Estado.

“Esse é um atleta que só veio crescendo ao longo dos últimos anos e meses, assim como muitos ciclistas estaduais. Esse resultado só mostra a capacidade dos nossos atletas. E o apoio do Governo do Tocantins foi primordial para que esse sonho pudesse acontecer”, confirmou.

O Gerente de Programas, Projetos e Qualidade de Vida, da Superintendência de Esportes e Juventude da Seduc, Leonardo Nilo de Souza, no ato representando o Secretário em exercício, Danilo de Azevedo Costa, reforçou que o resultado do atleta Otávio e de tantos outros nos últimos dias, mostra que o esporte do Tocantins está no caminho certo. “O Governo do Tocantins, por meio da Seduc, vem sendo uma ponte dos sonhos desses atletas a vitórias como esta do Otávio, motivando e fomentando o esporte tocantinense. E esse atleta traz a certeza de que no Tocantins temos sim, atletas capazes, dedicados e com talento”, afirmou.

O Atleta

Além de Campeão Brasileiro de Cross-Country Olímpico (XCO) 2021, na Categoria Juvenil, Otávio leva na bagagem um histórico de títulos, entre eles, Campeão Tocantinense de Estrada 2021, na Categoria Juvenil; e ainda Campeão Tocantinense de Cross-Country (XCO) 2021, na Categoria Elite.