da redação

O evento ocorreu no dia 1º de junho em Long Beach, na Califórnia, Estados Unidos. O atleta foi o primeiro tocantinense na história do jiu-jitsu a subir no pódio, mas apesar do ótimo desempenho disse que não ficou satisfeito. “Estou muito feliz com o meu resultado, mas não satisfeito. Esse ano tenho planos grandiosos para o meu futuro e sei que será um ano repleto de realizações”, disse.

A IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) é uma entidade que hospeda vários dos maiores torneios de jiu-jitsu brasileiro do mundo, incluindo o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, o Campeonato Mundial Sem Kimono, o Campeonato Pan de Jiu-Jitsu e o Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu.

Com informações do AF Notícias