por Redação

A noite deste sábado, 17, marcou a decisão de uma das principais competições do calendário esportivo do Tocantins. O Estadual Série Ouro, em 2022, integrou o Circuito Tocantinense de Futsal, desenvolvido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude, em parceria com a Federação Tocantinense de Futebol de Salão (FTFS). O Grupo Tabocão Futsal / Vila Nova já havia vencido o jogo de ida por 4 a 3 e tinha a vantagem do empate, diante da equipe do Pedro Afonso Furacão/ Drogaria Pinheiro/Coapa. Com o apoio da sua torcida, a equipe de Tabocão garantiu mais uma vitória, dessa vez, por 5 a 2, e faturou o título tocantinense, além da vaga para a Copa do Brasil.

O campeão da primeira divisão do adulto masculino recebeu uma premiação de R$ 15 mil, já o vice-campeão garantiu R$ 7 mil e o direito de representar o Tocantins na etapa regional da Copa Centro-Oeste. Os dois finalistas também receberam troféus e medalhas. A primeira fase da competição reuniu oito times. Já o Invictus Futsal Ananás ficou com a terceira colocação.

O Circuito Tocantinense de Futsal integrou duas importantes competições do calendário estadual: a Série Ouro e o Estadual Feminino. O objetivo foi democratizar e expandir ainda mais esse esporte no Estado. As disputas tem o apoio da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).