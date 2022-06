Por Alisson Régis

Na tarde de sábado (04), aconteceu em Formoso do Araguaia-TO a disputa da Supercopa Tocantins “Taça Jonai Coelho Lopes” envolvendo o Jaú Esporte Clube e o Formoso Esporte Clube, por ironia do destino a reedição da Final da Copa do Craque 2021/2022. No tempo normal o placar ficou igual com um gol pra cada lado. Os donos da casa abriram o placar com Kanarim, enquanto que Edcarlos igualou o marcador para os visitantes e assim seguiu até o apito final do árbitro João Sales. Desta forma a decisão foi para as penalidades máximas e novamente o Jaú Esporte Clube saiu vencedor convertendo 4 cobranças, enquanto que o Formoso colocou apenas 1 cobrança no fundo da rede.

O destaque nas cobranças de penalidades ficou para o goleiro Danilo Damásio que defendeu 2 cobranças formosense, o mesmo foi eleito melhor goleiro da competição. A premiação de melhor treinador foi para João Paulo Ribeiro técnico campeão com o Jaú e a artilharia ficou dividida entre Kanarim e Edcarlos que foram os autores dos gols no tempo regulamentar.

O Jaú Esporte Clube campeão do certame levou pra casa troféu, medalhas e 5 mil reais em dinheiro. O vice campeão Formoso Esporte Clube, além do troféu, medalhas recebeu mil reais de premiação em dinheiro. Esse foi o terceiro título do ano do Jaú Esporte Clube em campeonatos organizados pela LETA (Liga Esportiva Tocantins Araguaia) e com os 3 títulos o clube jauense arrecadou 27 mil reais de premiação em dinheiro.