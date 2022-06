Por Alisson Régis

Acontece neste sábado (04) edição da Supercopa Tocantins (Taça Jonai Coelho Lopes), aonde o Campeão da Copa do Craque e da Copa Tocantins se enfrentariam, porém o Jaú Esporte Clube foi o vencedor das duas competições, portanto neste caso o critério previsto no regulamento é passar a vaga da Copa do Craque para o vice campeão da competição. Desta forma o Formoso Esporte Clube irá enfrentar o Jaú Esporte Clube às 15h30 deste sábado (04) no Estádio Gilberto Coelho em Formoso do Araguaia-TO pela decisão da Supercopa Tocantins (Taça Jonai Coelho Lopes).

O confronto é a reedição da Final da Copa do Craque vencida pelo Jaú na ocasião através das penalidades maximas. O Jaú vem em busca do seu terceiro título no ano, enquanto que o Formoso busca a redenção e deixar o título deste importante torneio no Formoso do Araguaia-TO.