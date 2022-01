Time de um distrito distante que pertence ao município de Peixe está fazendo história na edição deste ano da Copa do Craque e permanece entre os semifinalistas da competição.

por Régis Caio

Sem grandes estrelas do futebol amador do Tocantins a Vila São Miguel superou grandes times e está entre os finalistas da Copa do Craque. No último final de semana a equipe eliminou nos pênaltis o Atlético São José após empate de 1 a 1 no tempo normal.

Segundo o presidente do Time, Higor Emanuel, o segredo está na união e raça de todo elenco. “Temos conseguido graças ao apoio da nossa comunidade que tem ajudado e isto nos motiva a superar os desafios e estarmos entre os quatro melhores desta competição dificílima”, disse.

Além da Vila São Miguel estão na semifinal os times de Formoso, Jaú e Malvinas.