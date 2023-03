Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

O evento é uma alusão ao Dia Mundial da Atividade Física, que é comemorado no dia 06/04. E desta forma, serão promovidas a saúde e qualidade de vida.

Podem participar corredores e praticantes de caminhada da comunidade em geral. A concentração acontecerá na unidade do SESI, a partir das 6:30, com largada às 7 horas. O percurso será de apenas 5 km.

Aos atletas, serão disponibilizados mesa de frutas, água e medalha de participação.

Inscrições

Para as inscrições, os interessados devem comparecer à unidade do SESI, das 8h ao meio-dia, e das 14h às 18h30h. Também é necessário fazer um pequeno investimento de R$20.

Os participantes poderão retirar as pulseiras a partir do dia 1º/04, na unidade do SESI, em Gurupi.

Para mais informações ligar no (63) 3311-1300.