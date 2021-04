Share on Twitter

Por Redação

Com mais tempo em casa e o aumento da ansiedade, muita gente acabou ganhando alguns quilos indesejados a mais durante a pandemia. Em Gurupi não foi diferente, a não ser pelo fato da comunidade do município que quer entrar em forma poder contar as modalidades oferecidas pelo Serviço Social da Indústria (SESI) que, além de queimar calorias, proporcionam segurança para a realização de atividade física.

Com a mente tranquila, o aluno pode se exercitar em instalações arejadas e adequadas às medidas de segurança e higiene tais como disponibilidade de álcool gel e pias e distanciamento fiscalizado pelos professores.

Confira quatro modalidades ofertadas em Gurupi para quem quer queimar calorias e retomar a boa forma em 2021:

TREINO FUNCIONAL

Treino físico que foca em fortalecer os movimentos naturais do corpo humano como correr, pular, agachar e empurrar.

Turmas: TER e QUI e SEG, QUAR e SEX

Idade: Adulto – a partir de 15 anos e Kids – de 08 a 12 anos

ZUMBA FITNESS

Um meio de queimar calorias através da dança, é realizado tanto em grupo quanto solo através de um instrutor.

Turmas: SEG,QUAR e SEX

Idade: A partir de 15 anos

GAP

Atividade aeróbica e muscular focada nas regiões de glúteos, abdômen e pernas.

Turmas: SEG, QUAR e SEX

Idade: A partir de 15 anos

RITMOS

É uma atividade física onde o participante queima calorias executando coreografias de diferentes ritmos e estilos musicais.

Turmas: TER e QUI

Idade: A partir de 15 anos

Para mais informações sobre as modalidades ou para efetuar a matricula, o interessado deve comparecer a central de atendimento do SESI em Gurupi que fica localizada na Vila Alagoana, Rua Joaquim Batista de Oliveira, n° 161. O telefone para contato é 63 3311-1173 e o whatsapp (63) 9977-2310.