por Redação

Palmas sedia de 14 a 17 de julho o torneio ITF BT 200 SESI/Todysport de Beach Tennis. A competição, apoiada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), é realizada pela academia Todysport, Federação Internacional de Tênis (ITF). A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e Federação Tocantinense de Tênis (FTTe) também apoiam a competição. As inscrições vão até 16 horas do dia 20/06 no site tenisintegrado.com.br.

Os interessados em participar devem se cadastrar no site e realizar o pagamento da inscrição que vai de R$ 127,00 (com desconto) a R$ 197,00. O atleta pode se inscrever em até 3 categorias, não podendo disputar mais de duas em um mesmo dia de competição, conforme consta no regulamento da CBT. Os participantes somam pontos no Ranking Nacional de Beach Tennis 2022.

Estão disponíveis no site as 18 categorias para inscrições entre duplas femininas, masculinas e mistas em diferentes níveis entre profissionais e amadores. As vagas são limitadas. A inscrição da dupla somente é confirmada mediante o pagamento dos dois boletos, um de cada atleta.

Categorias

Dupla masculina A, B e C – 36 Vagas

Dupla feminina A, B e C – 36 Vagas

Dupla Mistas A, B E C – 36 Vagas

Duplas Idade MASC E FEM sub 14 ,40+ E 50+ – 18 Vagas

O evento ocorrerá na unidade SESI Esporte e na academia Todysport. Para mais informações, entrar em contato pelos telefones (63) 9 8455-0307 ou (63) 99236-9232 ou ainda nos e-mails [email protected] e [email protected]

Programação Prévia

14/07 – Disputa por Categorias por idade / duplas masculinas e femininas

15/07 – Duplas mistas A, B e C, sub14, 40+ e 50+

16 e 17/07 – Duplas masculinas e femininas categorias A, B e C

SESI Esporte

A unidade SESI Esporte está localizada na Avenida Teotônio Segurado e as aulas e espaços podem ser agendados por meio do whatsapp (63) 9 9988-8512 e 99977-2310. Dispõe de opções de usos como o plano raqueteiro para uso livre das quadras para jogo, aulas em turmas com horário marcado, day use e locação por tempo.