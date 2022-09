por Redação

Depois de 12 participações na maior competição cross country do planeta, a equipe Accert Competições, consagra-se campeã dos carros da PRO Brasil no Sertões 30 anos. Cristiano Rocha e Anderson Geraldi, piloto e navegador da Mitsubishi Triton Sport CR #371, conquistaram a vitória na especial final deste sábado, com chegada na praia do Atalaia e passagem pela rampa comemorativa, em Salinópolis (PA), depois de 15 dias de disputas partindo de Foz do Iguaçu (PR). O resultado do dia, sendo a quarta vitória consecutiva, consolidou a liderança da dupla no Sertões Norte e a vice-liderança no acumulado geral do Sertões, que acumulou 81h27min51seg.

Foram percorridos 4.378 quilômetros de especiais do roteiro do Sertões 2022, em total de percurso com deslocamentos de 7202 quilômetros. “Terminamos mais um rali dos Sertões, edição de 30 anos. Foi uma jornada gigantesca, 15 dias de competição, com um dia de descanso”, comemora Cristiano Rocha emocionado, Irati (PR) e divide moradia entre Goiânia (GO) e Luís Eduardo Magalhães (BA).

E acrescentou: “continuamos após o capotamento na terceira etapa, com muito esforço e garra. Mas enfim, chegamos e com a sensação de dever cumprido e gosto da vitória. E com uma equipe de ponta, lutou até o fim, nos levou competitivos de Foz do Iguaçu/PR até Salinópolis/PA. Foi um esforço ao quádruplo da nossa equipe de mecânica e de logística que deu suporte e preparou, além do nosso carro, mais três veículos (#336, #334 e #359) e todos completaram o evento com êxito”.

“Dedicamos o título à nossa família, às nossas esposas, aos amigos que torceram e a todos os membros do nosso time, que foram impecáveis e não deixaram o ânimo cair. Este título é um resultado desse espírito de companheirismo, entre piloto, navegador e demais parceiros que nos acompanharam nessa jornada. E já estamos de olho no desafio para o próximo ano”, festeja Anderson Geraldi, piloto que nasceu em Palotina (PR) e reside em Luís Eduardo Magalhães (BA).

Além do título conquistado neste sábado com o lugar mais alto do pódio no Sertões Norte e a segunda posição na geral do Sertões entre os carros da PRO Brasil, Cristiano e Anderson são campeões do Sertões na classe PRO Brasil, e do Mitsubishi Cup 2020, na categoria ASX RS. A dupla compete junto há dez anos no Sertões e em outras competições de cross country e de regularidade, supervisionadas pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Como piloto, Cristiano fez sua estreia em provas off road na temporada 2012 do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country e do Sertões. Mas, em 2010, participou como chefe de equipe e, no ano seguinte, como navegador.

O Sertões 2022 esteve dividido em duas fases, o Sertões Sul, compreendendo o prólogo e mais sete etapas de Foz do Iguaçu até Palmas (TO), totalizando 4.025 quilômetros de percurso, sendo 2.457 quilômetros de trechos cronometrados (61,04% do roteiro).

O Sertões Norte também com sete etapas, de Palmas (TO) até Salinópolis (PA), serão 3.190 km de percurso total e 2.019 quilômetros de especiais (73,79% do roteiro). Assim, este ano, forama 7.202 quilômetros, com largada em Foz do Iguaçu (PR), no dia 27 de agosto, e chegada em Salinópolis (PA), no dia 10 de setembro, sendo que 4.378 quilômetros serão de especiais. Ao todo, o roteiro terá 15 dias, passando por cinco regiões do país, oito estados – PR, SP, MS, MT, TO, PI, MA e PA; e 14 cidades.

A equipe Accert Competições, com sede em Goiânia (GO), recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Yokohama, Flach Carregadores, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks, Worker, Lamesa, Kisy Perian Moda Fitness, Café Rancheiro e Poynting Antennas e Omnilink.

Mais informações da equipe:

Facebook e Instagram: @accertcompeticoes

RESULTADO DA 14ª e ÚLTIMA ETAPA – CARROS (PRO BRASIL)

1) #371 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi, Accert Competições, 01h19min14seg

2) #342 Fábio Veras/ João Afro, Cadasso Racing, 01h24min28seg

3) #336 Otávio Enz/Rodrigo Khezan, Accert Competições, 01h25min21seg

4) #347 Paulo Vieira Marcondes/ Ricardo Medeiros, Braço Curto, 01h35min59seg

5) #352 Bartolomeu Nunes / Luan Dutra, Faster Rally Team, 08h30min00

SERTÕES GERAL (NORTE) – RESULTADO ACUMULADO

CARROS (PRO BRASIL)

1) #371 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi, Accert Competições, 31h49min03seg

2) #336 Otávio Enz/Rodrigo Khezan, Accert Competições, 33h55min37seg

3) #338 Diogo Nasser/Amaury Fonseca, Açai Racing, 38h41min47seg

4) #342 Fábio Veras/ João Afro, Cadasso Racing, 46h11min35seg

5) #352 Bartolomeu Nunes / Luan Dutra, Faster Rally Team, 60h40min00seg

1) #347 Paulo Vieira Marcondes/ Ricardo Medeiros, Braço Curto, h27min39seg

SERTÕES GERAL (SUL + NORTE) – RESULTADO ACUMULADO

CARROS (PRO BRASIL)

1) #347 Paulo Vieira Marcondes/ Ricardo Medeiros, Braço Curto, 75h29min38seg

2) #371 Cristiano Rocha / Anderson Geraldi, Accert Competições, 81h27min51seg

3) #336 Otávio Enz/Rodrigo Khezan, Accert Competições, 82h46min08seg

4) #342 Fábio Veras/ João Afro, Cadasso Racing, 98h33min44seg

5) #352 Bartolomeu Nunes / Luan Dutra, Faster Rally Team, 107h21min28seg

Resultados completos no site da cronometragem link:

https://sertoes.com/ resultados-carros/