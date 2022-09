Por Redação

O dia foi de Etapa Maratona 30º Sertões, aquela que não permite apoio mecânico ao final, entre as cidades mato-grossenses de Barra do Garças e São Félix do Araguaia e foi impetuosa com os competidores da Accert Competições. Cristiano Rocha e Anderson Geraldi (#371) não completaram o dia após um abandono no trecho final cronometrado. Amanhã o desafio prossegue, com a disputa da segunda perna da Maratona.

Cristiano e Anderson precisaram de ajuda da equipe após um contratempo mecânico do Mitsubishi Triton Sport CR, que leva as cores da bandeira brasileira. “O defeito apresentado determinou um “forfete”. Como é Etapa Maratona não conseguiríamos largar, por isso seguimos direto para Palmas (TO) onde receberá a manutenção da equipe mecânica e revisão completa do carro para enfrentarmos o Jalapão na oitava etapa, depois do dia de descanso e programação de largada do Sertões Norte”, declarou o piloto Cristiano Rocha.

A sexta das 14 etapas do Sertões, ainda válida para o Sertões Sul, chegou ao final nesta quinta-feira (1º de setembro). Na sétima etapa os competidores vão deixar o quarto Estado para trás e chegam ao Tocantins, partindo de São Félix do Araguaia (MT) e chegando a capital do estado, Palmas, nesta sexta-feira (02), concluindo a metade da edição 2022. A especial terá 143 km cronometrados e os deslocamentos somam 438 km, totalizando 581 km no dia.

Este ano, o Sertões terá 7.202 quilômetros no total, dos quais 4.378 cronometrados. Ao todo são 15 dias com um de descanso, passará por cinco regiões do país, oito estados – Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Maranhão e Pará; e 14 cidades. As cidades-dormitório, além de Foz do Iguaçu (PR) no início e Salinópolis (PA) no final, serão Umuarama (PR), Presidente Prudente (SP), Campo Grande (MS), Costa Rica (MS), Barra do Garças (MT), São Félix do Araguaia (MT), Palmas (TO), onde no dia 3 de setembro todas as equipes, pilotos e navegadores terão um dia de descanso, Mateiros (TO), Bom Jesus (PI), Balsas (MA), Imperatriz (MA), Paragominas (PA).

