Série B: América-MG vence Operário e garante vice-liderança

O América-MG visitou o Operário no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), e venceu por a 1 0 neste sábado (21), resultado que lhe garantiu a vice-liderança na 22ª rodada da Série B do Brasileiro.

O único gol do confronto saiu logo aos 2 minutos de bola rolando com o atacante Léo Passos. Com o triunfo o Coelho alcançou os 40 pontos, sete a menos que a líder Chapecoense. Já o Operário permaneceu na 10ª posição com 29 pontos.

Vitória simples

Quem também venceu por 1 a 0 fora de casa foi o CSA, que superou o Cuiabá na Arena Pantanal graças a um golaço do atacante Rodrigo Pimpão.

Mandantes que triunfaram

Em outras duas partidas deste sábado os mandantes se saíram melhor. Na Arena Barueri, o Oeste superou o Brasil de Pelotas por 2 a 1.

Pelo mesmo placar, mas no Rei Pelé, o CRB bateu o Náutico.

