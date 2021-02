O camaleão do sul segue treinando para disputar o Campeonato Tocantinense que começa neste mês. Nesta semana reforços chegaram para compor o elenco.

da redação

Já estão treinando na cidade o lateral-esquerdo Diego que veio do estado de Alagoas e o atacante Matheus, que veio do estado de São Paulo. Neste final de semana estão previstos a chegada de mais atletas que se ajuntarão com os novos reforços e com os jogadores da cidade.

“Neste final de semana estará chegando dois goleiros e mais jogadores que irão compor o nosso elenco, queremos um time forte e competitivo para disputar o estadual”, destacou o técnico Davi Lima.

O Gurupi estreia fora de casa diante do Araguacema no dia 21. Na próxima semana está programada a apresentação oficial do elenco e comissão técnica.