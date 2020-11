Seleção: Tite convoca Pedro e mantém Neymar na lista de relacionados

A seleção brasileira contará com o atacante Pedro, do Flamengo, nos próximos duelos pelas Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022. O jogador foi convocado pelo técnico Tite na manhã desta sexta-feira (6) para ocupar a vaga de Neymar no duelo contra a Venezuela na próxima sexta-feira (13) , no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

por Redação

O camisa 10 se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda, sem condições de jogar. No entanto, Tite manteve Neymar na lista de relacionados, pois acredita que ele possa entrar em campo contra o Uruguai, no dia 17 de novembro, em Montevidéu.

Pedro, de 23 anos, vive uma ótima fase na temporada, com 20 gols em 36 jogos . O camisa 21 do Flamengo é o artilheiro do carioca no Campeonato Brasileiro – atrás apenas de Thiago Galhardo, do Internacional e Marinho, do Santos. Esta é a segunda vez que é convocado por Tite: em abril do ano passado, ele foi chamado mas se lesionou e foi substituído por Richarlison.

Quanto à permanência de Neymar na seleção, Tite levou em conta as expectativas do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, de que a recuperação de Neymar evolua bem, de forma que seja possível entrar em campo no segundo jogo, no Estádio Centenário, na capital uruguaia.

“Tenho contato frequente com o médico do PSG e sabemos das condições físicas do Neymar desde o dia de sua lesão na Champions. Acreditamos que com uma semana intensiva de tratamento e com a estrutura do Centro de Excelência na Granja Comary temos a possibilidade de recuperação para o segundo jogo. Vamos acompanhar de perto sua evolução”, afirmou Lasmar.

A seleção brasileira lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com seis pontos e nove gols. Confira AQUI a tabela de classificação.