por Redação

O segundo dia de jogos da 2ª etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei, nesse domingo, 12, definiu os vencedores da categoria Iniciante; da Série B e da Série A. Com realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), em parceria com a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFTV), as disputas aconteceram em quatro quadras da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso.

Na ocasião, a gestora da Seduc reforçou que a iniciativa é um trabalho articulado que visa fomentar a prática esportiva no Estado.

“Foram implantadas, nesta unidade de ensino, quatro quadras de areia para a instalação de escolinhas esportivas, e nada melhor do que usar esses espaços para a valorização do Futevôlei. Este evento conta com a participação de diversos atletas do Tocantins e é notável o crescimento desta modalidade. A Federação Tocantinense fez um brilhante trabalho que orgulha o Governo do Estado por fazer parte dessa parceria”, ponderou.

A premiação para a categoria Iniciante foi de R$ 1.100; para a Série B R$ 1.400 e para a Série A, o prêmio foi de R$ 2.000.

Vencedores

Os atletas Jeferson Muniz e Warney Alencar, de Tocantinópolis, levaram o ouro para casa e foram os campeões da categoria Iniciante.

Jeferson contou que participar do circuito foi um desafio novo para ele e sua dupla, mas que a dedicação foi crucial para o resultado de sucesso.

“Nós participamos de uma seletiva em Tocantinópolis e viemos para esse circuito estadual. Ganhamos duas partidas, perdemos uma, e depois jogamos mais três jogos para chegar até a final. Esse é o primeiro campeonato estadual que participamos e a emoção de ganharmos é enorme, porque tivemos pouco tempo pra nos prepararmos, mas valeu a pena”, pontuou.

A dupla araguainense, Gabriel e Guilherme, foi campeã da série B.

Guilherme Antônio contou que eles jogam Futevôlei desde pequenos e que foi a realização de um sonho vencer o campeonato.

“Nossos pais, lá em Araguaína, nos incentivavam desde que éramos pequenos a jogar e a gente pegou gosto pelo esporte. Já tentamos jogar juntos algumas vezes, e dessa vez conseguimos vencer alguns desafios e nos tornamos campeões”, afirmou.

Já na Série A, foram campeões Warlon, de Palmas e Léo, de Maceió.

Leo Pereira falou da emoção de vencer a competição no Tocantins.

“Nossa dupla foi formada de última hora e essa é a primeira vez que venho ao Tocantins. Estou muito feliz de podermos retornar com as competições esportivas e agradeço pela oportunidade que o Governo do Tocantins nos proporcionou de podermos estar aqui, e, óbvio, pela conquista do primeiro lugar”, ponderou.