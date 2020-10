São Valério estreia com derrota na Copa do Brasil de Futebol Feminino

O jogo de abertura entre o representante tocantinense contra o Fortaleza na Série A2 do Brasileirão Feminino teve direito a goleada.

por Régis Caio

Na tarde desta terça-feira (20), no estádio Raimundão, em Caucaia, o Tricolor não deu chances para a equipe do São Valério-TO e goleou por 8 a 0.

O duelo marcou a estreia de ambas as equipes no torneio e o retorno da competição após sete meses de paralisação. Com a goleada, o Fortaleza vai para a ponta do grupo B com três pontos, mas a frente por ter o melhor saldo de gols.