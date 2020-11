São Paulo e Vasco empatam no Morumbi

Confronto entre cariocas e paulistas termina sem vencedor.

por Redação

A vitória não pôde ser comemorada por são paulinos e vascaínos, neste domingo (22), no estádio do Morumbi. O duelo terminou empatado em 1 a 1 e acabou sendo melhor para os cariocas, que lutam para escapar do Z-4 e agora somam 24 pontos. O Tricolor Paulista pressionou, mas não conseguiu arrancar os três pontos dentro de casa. Mesmo assim, com três jogos a menos que a maioria dos adversários, a equipe de Fernando Diniz segue na disputa das primeiras posições com 37 pontos.

Apesar da maior posse bola são paulina, quem marcou primeiro foi o Vasco. Aos 18 minutos, o colombiano Gustavo Torres lançou Germán Cano. O artilheiro dominou e avançou para acertar um cruzado chute rasteiro nas redes de Tiago Volpi. Foi o décimo gol do argentino na competição. O Cruzmaltino poderia ampliar, mas não aproveitou as oportunidades. Aos 33, a zaga carioca bobeou e Luciano não desperdiçou a chance de empatar para o São Paulo.

No segundo tempo, Fernando Diniz acertou o time com as entradas de Tchê Tchê e Vitor Bueno. O Tricolor dominou toda a etapa final, mas não conseguiu vazar o aplicado e organizado time do português Ricardo Sá Pinto. Os dois times voltam a campo ao longo da semana. Na quarta (25), o São Paulo vai à Arena Castelão encarar o Ceará em rodada atrasada pelo Brasileirão. Já o Vasco viaja à Argentina para jogar, na quinta (26), contra o Defensa y Justicia pela Copa Sul-Americana.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.