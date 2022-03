O União assumiu a ponta da tabela após derrotar o Gurupi por 2 a 1 na noite deste sábado (26), no estádio Mirandão, em Araguaína. Com a vitória, o União foi aos 14 pontos, e jogou o Capital para o segundo lugar (com 13 pontos) – resultado que deixa o União muito perto da 2ª fase. Com mais esta derrota, o Gurupi se afundou ainda mais na zona do rebaixamento.

da redação

Os gols só surgiram na etapa final. Aos 12, Adriano “Michael Jackson” – estreante – fez o corta luz para Gustavo Goiano, que ainda se enrolou na pequena área, mas conseguiu colocar a bola lá dentro: 1 a 0 para o União. Dois minutos depois – aos 15 – a defesa do Gurupi saiu errada, a bola sobrou para Jadson, que deu um “presentão” para Gustavo Goiano bater na saída do goleiro Matheus Lopes: 2 a 0. Aos 23, Rafael diminuiu para o Gurupi, após receber ótimo lançamento, ele bateu de primeira, sem dar chances ao goleiro Davi Guedes: 2 a 1.

Na sétima rodada, o União visita o TEC, no dia 1º, às 18h30, no Ribeirão, em Tocantinópolis. Já o Gurupi recebe o Palmas, na mesma data, às 16h, no Rezendão, em Gurupi.