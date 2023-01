Share on Twitter

Segundo o balanço do clube sobre o ano de 2022, aponta que foram atendidos 374 crianças e adolescentes e 11 participações em torneios e campeonatos. Outra conquista bastante revelante para o clube foi a aprovação e sanção da lei de doação da área para a construção do Centro de Treinamentos do Esporte Clube Castelo, além também de ter dado início ao projeto arquitetonico ainda em 2022.

A diretoria e comissão técnica projeta para o de 2023 um crescimento no número de atendimentos e também aumento no número de competições.