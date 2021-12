por Alisson Regis

A Associação Esporte Clube Castelo obteve um dos melhores anos de sua existência desde a reativação em 2017. O clube conquistou o título inédito do Campeonato Tocantinense Sub-20 em março, aonde garantiu vaga pra primeira competição nacional federada do clube, a Copa do Brasil Sub-20 jogando contra o Clubes de Regatas Botafogo/RJ no Estádio Nilton Santos (Engenhão) no Rio de Janeiro/RJ.

Os números do Castelo foram aumentando durante o ano, mesmo diante do momento pandemico e tomando todos os cuidados possíveis o clube disputou 9 competições durante o ano, sendo 3 delas fora do Estado do Tocantins.

O clube inclusive ganhou o Torneio Paratocan na categoria sub-14 e ficou com o vice-campeonato na categoria sub-15. O Torneio é tradicional na região norte do país, principalmente no Tocantins e Pará que são aonde se concentrar o maior número de participantes.

Outro número importante é a quantidade expressiva de crianças e adolescentes que procuraram o Castelo durante o ano. O número de Crianças cadastradas passou de 216 no ano de 2020 para 287 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto social da Associação Esporte Clube Castelo.

O ano ainda poderia ter sido melhor caso o Castelo tivesse o seu projeto de lei de doação de área que tramita na Câmara Municipal de Gurupi-TO tivesse ido a plenária e aprovado, pois a entidade já estaria trabalhando para concluir o mais rápido possível a estrutura planejada para conseguir atender um número maior de crianças e adolescentes do nosso município. Infelizmente houve uma denuncia anônima que inviabilizou a aprovação da área ainda no ano de 2021. A entidade busca esse espaço para aumentar o papel social do clube através do futebol e consequentemente alavancar o esporte do nosso município.