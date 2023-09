da redação

Nesta edição, o evento acontece no próximo sábado, 9, a partir das 8h no estádio municipal Dr Magalhães com a participação de atletas dianopolinos e também de cidades vizinhas.

Idealizador e organizador do evento, o atleta e empresário Walisson Lisboa “Walison da Lan House”, falou sobre a tradição do evento na Capital do Mundo. “Sem dúvidas é um evento que multiplica e soma para a grande maioria dos atletas da nossa região, que têm uma grande carência de bons eventos esportivos. Nosso objetivo além de reunir amigos, é também fortalecer a modalidade e seguir disputando em competições estaduais, elevando o nome de Dianópolis, mostrando a importância e a expressão do esporte dianopolino dentro do estado do Tocantins. Sem dúvidas nosso compromisso é fazer deste torneio, uma referência na região Sudeste”, comentou Walisson Lisboa conhecido também por “Dilfy”.

O evento terá transmissão ao vivo pelo canal DilfyTv no YouTube e os vencedores receberão premiação.

Serão 32 atletas disputando na categoria aberta. O torneio contará com a presença de atletas das cidades de Novo Jardim, Aurora do Tocantins, Porto Alegre do Tocantins, Rio da Conceição, Almas e Dianópolis. “A gente fica muito feliz em ver o evento se tornando referência e recebendo atletas da região. Isso só reforça nosso compromisso com o esporte e nos indica que estamos no caminho certo”, destacou Walisson Lisboa.

Representatividade

O Torneio Resenha do Dilfy tem se destacado no cenário esportivo estadual, sendo vitrine para competições estaduais. Em sua primeira edição em 2021, os atletas Walisson (dilfy) e Noberth vencedores da primeira edição, foram os representantes da região Sudeste na fase estadual, chegando até as quartas de final no circuito tocantinense.

Na 2° edição, a organização já abriu espaço para atletas da região. E mais uma vez o atleta Dilfy levou o título ao lado do parceiro de quadra Hattos. “Também em 2022, com a abertura da escolinha de futevôlei na Granja, abrimos a modalidade misto com atletas masculino e feminino”, destacou Walisson.

Edição 2023

Para essa edição Walisson destaca que devido a popularização da competição, a Resenha do Dilfy abriu nova modalidade “Campeonato de Penalty” aberto para atletas com idade acima de 60 anos. “O evento vem crescendo a cada edição e a gente sempre tem buscado atender todos os públicos. A Resenha do Dilfy é um evento para todos. A gente sabe da paixão do dianopolino pelo esporte e esse torneio é uma forma de unir a paixão e a competição em um mesmo ambiente. Vamos continuar trabalhando para garantir que a Resenha do Dilfy traga o olhar sensível dos nossos representantes para o fortalecimento desta modalidade”, disse.

Ainda segundo Walisson o evento é realizado por meio de parcerias. “A gente agradece todos os apoiadores, empresários, vereadores, comunidade, os atletas que se unem para que o evento que já está consolidado como referência, atenda cada vez mais um número maior de atletas e apaixonados pelo esporte”, finalizou Walisson “Dilfy”.

Além da premiação em dinheiro, o evento terá sorteio de brindes. A expectativa é de que o evento reúna cerca de mil pessoas, entre participantes e expectadores.