Por Redação

“Mente vazia é oficina do mal” Assim vivem muitos jovens de Gurupi na ociosidade em situação de risco e há anos a comunidade deste esperava uma ação do poder público voltada à ocupação de espaços nestas áreas que deixaram de ser cuidadas como as dos campos de futebol, quadras poliesportivas e praças para que os jovens e crianças ocupem a mente e o físico para não enveredarem no caminho do vício ou da marginalidade.

“Nós estamos andando em todos os bairros, olhando os campos de futebol existentes e as praças e é uma determinação da prefeita Josi para que façamos estas melhorias visando incentivar a prática esportiva em nossa cidade”, frisou o secretário municipal de Juventude e Esportes, Silvério Filho.

Ainda segundo ele, este mutirão visa proporcionar um local mais adequado para que a comunidade possa ter acesso à lazer, recreação e atividades esportivas.

Durante o mutirão serviços como limpeza geral, pintura, sinalização, reforma de aparelhos, construção e recuperação de alambrado, irrigação automatizada do gramado, recuperação de piso e melhorias na iluminação devem ser realizados no Centro Olímpico, nos campos de futebol dos bairros Sol Nascente, Nova Fronteira e Vila Nova, além dos Parques Mutuca 1 e 2 e da Quadra de Poliesportiva do Setor Bela Vista.

As secretarias municipais de Infraestrutura, de Desenvolvimento Urbano, de Assistência Social e Cidadania, de Planejamento e Finanças, de Educação, de Comunicação e de Saúde estão envolvidas nas ações, além da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT).