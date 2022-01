Por Alisson Reges

O Esporte Clube Castelo foi umas das entidades selecionadas no troféu Lucas Meira que premiou 10 projetos sociais de futebol de base do Tocantins com kits de materiais esportivos. O Clube foi qualificado por atender crianças e adolescentes através do futebol sem nenhum ônus para os envolvidos na prática e colocando os mesmos nos principais torneios de base do estado.

O ato marcou a passagem de um ano do acidente aéreo que vitimou o presidente do clube, Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Marcus Molinari, Ranule Gomes e Guilherme Noé, além do piloto Wagner Machado, as entidades vencedoras foram conhecidas através de Live transmitida no canal do clube.

Em 2021, a Federação Tocantinense de Futebol homenageou o ex- presidente do Palmas Futebol e Regatas Lucas Meira falecido em um acidente de avião o ano passado, emprestando o seu nome ao troféu do Campeonato Tocantinense. Como retribuição à homenagem e em forma de honrar o legado do presidente que está diretamente relacionado às categorias de base, tendo sido responsável por fortalecer e valorizar a atuação dos jovens atletas no tricolor, o Palmas Futebol e Regatas lançou o concurso cultural: Troféu Lucas Meira – A Força de um Sentimento.

O objetivo é reunir histórias de esperança e inclusão através do esporte e premiar as melhores com kits para iniciação esportiva.

Para o Treinador Alcides Gonçalves “O prêmio é uma forma de reconhecimento do trabalho que o Castelo vem realizando com os garotos em Gurupi-TO”. Gonçalves ainda destaca que “essas premiações servem como incentivo para seguirmos trabalhando com os jovens, pois reconhecem que o futebol é sim uma ferramenta de grande importância no desenvolvimento cultural e social de crianças e adolescentes”.