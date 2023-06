Pela quinta vez a prova terá largada em Palmas – Mateiros e São Feliz estão no roteiro. A área de box será montada no Centro de Convecções de Palmas, na quadra 406 Sul. No dia 20, haverá exposição dos carros e demais veículos, a partir das 17h, no Capim Dourado Shopping.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO RALLY JALAPÃO 2023:

18/06 – Domingo

Abertura da área box – Centro de Convenções – Palmas /TO

19/06 – Segunda-feira

09h às 12h | 14h às 18h – Secretaria de Prova e entrega Stella.

Local – Centro de Convenções

Shakedown

14h às 15h – Carros

15h às 16h – Motos

16h às 18h – Utvs

17h às 21h – Vistorias CBM, CBA e Stella

Local – Centro de Convenções

20/06 – Terça-feira

9h às 10h – Vistorias com multa

13h – Prólogo

17h às 18h – Parque Fechado

Local – Capim Dourado Shopping

18h – Briefing equipes de apoio

19h – Briefing geral

Local – Capim Dourado Shopping

20h – Largada promocional

Local – Capim Dourado Shopping

21/06 – Quarta-feira – ETAPA 1

Palmas (TO) / Mateiros (TO)

Distância inicial – 10,50 km

Trecho cronometrado (Especial) – 268,16 km

Distância final – 120,60 km

Total – 399,26 km

20h – Briefing

22/06 – Quinta-feira – ETAPA 2

Mateiros (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

Distância inicial – 2,55 km

Trecho cronometrado (Especial) – 233,80 km

Distância final – 7,91 km

Total -244,26 km

20h – Briefing

23/06 – Sexta-feira – ETAPA 3

São Felix do Tocantins (TO) / São Felix do Tocantins (TO)

Distância inicial -15,69 km

Trecho cronometrado (Especial) – 200,41 km

Distância final – 20,66 kmTotal – 236,76 km

20h – Briefing

24/06 – Sábado – ETAPA 4

São Felix do Tocantins (TO) / Palmas (TO)

Distância inicial -57,33 km

Trecho cronometrado (Especial) – 141,37 km

Distância final – 200,08 km

Total 398,78 km

Parque fechado – Centro de Convenções de Palmas

A partir das 17h00 – Premiação

Local – Capim Dourado Shopping – Terraço do Capim.

OBS – Carretas e caminhões estão autorizados a permanecer no Centro de Convenções em Palmas.