por Redação

Quem esteve no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues nos dias 2 e 3 de setembro, pôde prestigiar o grande espetáculo protagonizado pelo Sertões, maior evento de Rally do mundo, que está em sua 30ª edição. Além da exposição dos veículos participantes da competição, na Vila do Sertões, competidores, apoiadores e visitantes puderam prestigiar a Vila dos Sabores com pratos exclusivos da culinária regional, apresentação da Esquadrilha da Fumaça e as premiações do Concurso de Artes e dos Sabores do Sertões – Estrela Sebrae 50+50.

O Sebrae Tocantins, principal apoiador do evento, levou ao Parque do Povo a Carreta Sebrae “Uma rota, vários brasis”, que disponibilizou atendimento local para os pequenos negócios participantes e estabelecimentos que comercializaram o melhor do artesanato e da gastronomia regional.

De acordo com Leonora Guedes, COO do Rally dos Sertões, sempre que pode, a organização coloca o Tocantins na rota, pois tem todos os pré-requisitos para receber o Sertões. “Aqui o Estado abraça o evento, nos recebem com muito acolhimento e infraestrutura, temos ainda, a oportunidade de contemplar as belezas do Tocantins, além de ter o apoio do Sebrae atuando lado a lado conosco”, frisa.

Moisés Gomes, superintendente do Sebrae, explicou que a instituição foi procurada em 2019 pelos organizadores do Sertões, para apoiá-los em sua passagem pelo Tocantins.

“Desde então, fazemos parte deste projeto magnífico, que sempre faz um evento maravilhoso e deixa um rastro de pessoas preparadas e empresários satisfeitos. O Sertões vai muito além de uma competição esportiva, pois também apoia o pequeno negócio. O Sebrae tem orgulho de dizer que faz parte desta iniciativa”, enfatiza.

Segundo o diretor, o evento fomenta a economia local e eleva a competitividade dos pequenos negócios, já que o Sertões é um importante ator social e de entretenimento. “Entre competidores e equipe técnica, em torno de 1,8 mil pessoas estiveram em Palmas, consumindo serviços de hospedagem, farmácia, combustível, atrativo turístico e alimentação. Portanto, vários empresários foram beneficiados, além dos 50 empreendimentos que atendemos”, finaliza.

Presente no evento, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, afirmou que é um orgulho para Palmas receber a caravana dos Sertões. “Para todos nós é um privilégio ser a única parada obrigatória do Rally em todo Brasil”.

O que os empresários participantes comentaram

Jairo Azevedo, proprietário da Sorveteria Trilhas da Amazônia, destaca os pontos positivos para os pequenos negócios que participaram durante a realização do Rally em Palmas.

“Conseguimos evidenciar nossa marca para a população que prestigiou o evento, como também para os turistas e equipes envolvidas na competição. Além da visibilidade, tivemos um bom retorno financeiro com a venda dos nossos picolés, sorvetes e açaís. Agradeço ao Sebrae, que tem sido um parceiro muito importante para o nosso negócio, nos dando a oportunidade de ampliar a participação no comércio local, auxiliando com estratégias de melhorias na gestão, aumentando nossa lucratividade e competitividade no mercado”, conta.

A artesã Andrieli Pinto já expôs seus trabalhos em outras edições do Rally dos Sertões. “Nosso grupo é composto por 34 artesãos de todo estado. Eventos como este, divulgam nosso trabalho, aumentam nossas vendas e fazem com que mais pessoas nos conheçam”, destaca. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)