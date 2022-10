Por Redação

Nesta quarta-feira (12), o Paris Saint-Germain recebe o Benfica em sua casa, o estádio Parque dos Príncipes, em confronto válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na primeira partida, os dois times empataram em Portugal pelo placar de 1 a 1. Neste jogo, a equipe francesa terá que lidar com uma série de desfalques, inclusive do craque argentino Messi.

O técnico Christophe Galtier terá que lidar com várias baixas para o segundo confronto contra o Benfica nesta quarta-feira. O principal nome a ficar de fora do duelo será o craque argentino e ex-melhor do mundo Lionel Messi.

Devido a uma lesão na panturrilha, o atacante não foi relacionado para o embate. Ele já havia ficado de fora do último desafio do PSG pelo Campeonato Francês, contra o Reims. O jogo, realizado no último sábado (8), terminou em um empate sem gols.

Também ficarão ausentes dessa partida contra o Benfica: Renato Sanches, Presnel Kimpembe e Nuno Mendes.

Nesta quarta-feira (12), a bola rola a partir das 16h no Parque dos Príncipes.

Empate

No primeiro confronto, válido pela 3ª rodada da fase de grupos, as duas equipes empataram no Estádio da Luz pelo placar de 1 a 1.

O primeiro gol da partida saiu aos 21 minutos. Após bela troca de passes, que envolveu Neymar, Messi deu um belo chute de primeira, na entrada da grande área, que foi rumo ao ângulo do gol. Ainda no final da primeira etapa, o clube português conseguiu empatar. Em lance de cruzamento dos adversários, o zagueiro Danilo Pereira acabou desviando a bola e anotando um gol contra.

Seleção Brasileira

Com a ausência de Messi na partida, boa parte das expectativas do PSG recaem sobre Neymar. A estrela da Seleção Brasileira tem feito uma boa sequência de atuações pelo clube e pela Seleção na temporada.

Com esse retrospecto, o atleta aumenta a esperança do Brasil para a disputa da Copa do Mundo do Catar. A Seleção do técnico Tite estreia no mundial no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

