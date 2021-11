Devido à grande procura dos corredores de rua por uma prova de percurso mais curto na XX Meia Maratona do Tocantins, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), organizadora do evento, decidiu incluir a corrida de 5 quilômetros na competição. Desta forma, a Meia Maratona deste ano terá disputas de 21km, 10km e 5km. A prova será realizada no dia 5 de dezembro, com largada às 6h30, em frente ao Colégio Militar do Estado Tocantins Unidade II, situado na Quadra 206 Norte, em Palmas.

A organização da prova informa que há limite de idade para participar da corrida dos 5 km: 16 anos completados até 31 de dezembro.

“É mais uma opção para os corredores e a população em geral que não têm condições de correr 10 km ou 21km. A inclusão dessa corrida na Meia Maratona do Tocantins também permite que adolescentes e jovens de até 16 anos tenham a oportunidade de competir nessa faixa de idade em um evento oficial e que faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)”, ressaltou o superintendente de Esportes, Juventude e Lazer da Seduc, Clay Rios.

As inscrições para a Meia Maratona podem ser feitas até o dia 26 de novembro, às 23h59, exclusivamente pela internet no site https://www.centraldacorrida.com.br/xx-meia-maratona-do-tocantins. A inscrição é no valor de R$ 50,00 + taxa administrativa do site. Foram disponibilizadas 1.000 vagas.

Premiação

Para esta edição, estão sendo oferecidos R$ 50,2 mil em prêmios, a serem rateados entre os vencedores das diversas categorias. Os cinco primeiros colocados dos 21 km, masculino e feminino, serão premiados com R$ 4 mil, R$ 2,5 mil, R$ 1,5 mil, R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente. Já os destaques da prova de 10 km, masculino e feminino, receberão: R$ 2 mil, R$ 1,5 mil, R$ 1 mil, R$ 800, R$ 400.

Os três primeiros atletas classificados por faixa etária e na categoria Deficiente Intelectual T20, na prova de 21 km (masculino e feminino), ganharão R$ 500, R$ 300 e R$ 200; e os destaques por faixa etária da corrida de 10 km, R$ 300, R$ 200, R$ 150, respectivamente.

Os cinco primeiros colocados na classificação geral da corrida de 5km, masculino e feminino, serão premiados com troféus. Todos os inscritos na competição receberão medalhas de participação.

A maior e mais popular corrida de rua do Tocantins é realizada pelo Governo do Tocantins, por meio da Seduc, e em parceria com a Federação de Atletismo do Estado do Tocantins (Fato) e da empresa BGC Energia Solar.