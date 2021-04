Quem se matricular no plano da promoção até dia 07/05 recebe 25% de desconto.

por Redação

Praticar uma atividade física ao ar livre, com o acompanhamento de profissionais do Serviço Social da Indústria (SESI), ficou mais fácil na unidade de Gurupi que oferta a modalidade de Treinamento Funcional com 25% de desconto até o dia 07/05 na Promoção Relâmpago e a primeira avaliação de bioimpedância totalmente grátis. O plano em promoção prevê a contratação por seis meses com aulas 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras para jovens/adultos a partir de 15 anos.

Os valores das mensalidades variam com o horário das turmas. Na turma da manhã (terça e quinta – 07h) o valor, antes de R$ 69,00, passa a ser de R$ 51,75 na promoção. Quem escolher o período noturno (18h), horário mais concorrido, pagará o valor de R$ 65,25 na mensalidade com o desconto de 25% da PromoRelâmpago.

Matrículas

Para se matricular são necessários documentos pessoais como o CPF e RG. A unidade do SESI em Gurupi fica localizada na Vila Alagoana, Rua Joaquim Batista de Oliveira, n° 161. O atendimento e todas as informações estão disponíveis via WhatsApp (63) 9 9977-2310 e telefones: (63) 3311-1300/1150.

