Por Redação

Com o propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas, o Grupo Sabin promoveu no sábado, 27, a 11ª edição dos Jogos Abertos Sabin. O evento foi realizado em referência aos 39 anos da empresa e ocorreu simultaneamente em treze regionais, reunindo mais de 1.500 participantes.

O coordenador de Esportes do Sabin, Luís Carlos Pereira, responsável pela ação em nível nacional, explica o objetivo.

“Essa é mais uma das iniciativas da empresa para a promoção do bem-estar e da saúde integral dos colaboradores. Por isso, buscamos outras alternativas que estimulem a prática de esportes, de forma que alcance a família, sendo um incentivo extra para a adoção de hábitos saudáveis.”

No Tocantins, esta é a 6ª edição dos Jogos. Aproximadamente 100 colaboradores e seus familiares participaram das atividades propostas, como gincanas infantis, atletismo e futebol. Para a supervisora de Recursos Humanos e organizadora do evento na regional, Lauriene Brito, a ocasião reforça o compromisso da empresa no cuidado com a saúde.

“O que nós queremos é transmitir o nosso Jeito Sabin de ser e envolver as famílias nesse momento de diversão. É uma satisfação enorme conhecer melhor quem trabalha com a gente e compartilhar nossos valores de cuidado. Além de praticar atividades físicas, pais e filhos podem fortalecer seus vínculos afetivos”, comenta Lauriene.

Sabin no Tocantins

No Tocantins desde 2012, o Sabin Diagnóstico e Saúde conta com 13 unidades de atendimento, nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Gurupi e Guaraí. A empresa é referência em exames laboratoriais no estado, com serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental.

Referência em saúde, destaque na gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.

Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde às 78 cidades em que está presente e atende mais de 7 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.