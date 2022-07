Os tocantinenses já estão desfrutando das praias de água doce que a natureza nos presenteia nesse período de veraneio. Desenvolvido pela Secretaria dos Esportes e Juventude, o Projeto Vem Verão, desembarcará nos dias 16 e 17 de julho na Praia da Ilha Grande na cidade de Araguanã e na Praia do Sol, em Caseara. O objetivo é proporcionar entretenimento para os frequentadores por meio da prática esportiva e fomentar o protagonismo juvenil.

O circuito conta com a parceria das Federações de Futevôlei e Beach Soccer, além das Prefeituras dos municípios. “Com a retomada da temporada de praia, o projeto oportunizará a integração dos praticantes desses esportes. Além disso, a ideia é promover uma competitividade saudável para todos os atletas que vão desfrutar das nossas praias de água doce nesse período de veraneio”, enfatizou o Secretario dos Esportes e Juventude, Flávio Cabanhas.

Os amantes do futevôlei serão desafiados nas categorias Iniciante e Amador. “A nossa expectativa é muito boa, pois é um esporte que vem crescendo a nível nacional e assim poderemos levar para essas praias, uma estrutura tanto para esses atletas de nível “A” como os iniciantes, através desses torneios de praia”, explicou o presidente da Federação Tocantinense de Futevôlei, Leonel Souza.

Já os atletas de beach soccer poderão participar da categoria Aberto. “Vai ser muito importante a volta desse esporte nas praias. É um incentivo muito bom, uma coisa especial que a Secretaria está realizando. O pessoal gosta deste tipo de evento e será muito positivo para os municípios. Acima dos 15 anos de idade seja no feminino ou masculino até os 80 anos, quem conseguir jogar futebol, estará liberado para participar”, destacou o presidente da Federação de Beach Soccer, Jades Alberto.

Protagonismo juvenil

A programação incluirá a Tenda Jovens Transformadores, que proporcionará que a comunidade local possa interagir de forma direta, de modo a adquirir conhecimentos dos seus direitos, por meio do Estatuto da Juventude. Durante o evento, também será feita a articulação do Projeto Jovens Protagonistas, que segue com inscrições abertas através do link bit.ly/3GxdCwI.