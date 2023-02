Por Ascom Eduardo Fortes

Durante a final da decisão da Copa do Craque de Futebol Amador que será realizada neste domingo, 12, as 9h, no campo do setor Nova Fronteira, em Gurupi, o projeto Atletas do Amanhã, idealizado pelo deputado Eduardo Fortes, vai fornecer uma alimentação especial e gratuita.

“Sempre digo que o esporte transforma vidas. Estamos incentivando nossas crianças e adolescentes a se exercitarem, serem cidadãos de bem ao mesmo tempo em que se divertem de forma saudável”, destacou o deputado ressaltando que na final da Copa Craque, será realizado mais uma ação do projeto: a distribuição de alimentação gratuita para os atletas, esportistas em parceria com a Cooperfrigu.

“Vamos está servindo um delicioso boi no rolete e conto com a presença de todos”, reforçou ele.

O projeto Atletas do Amanhã foi implantado a cinco anos em Gurupi e já se expandiu para outras cidades do Sul do Tocantins, assim como o “Hortas Comunitárias”.