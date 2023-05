Raquel Oliveira – Ascom deputado Eduardo Fortes

Idealizado pelo deputado estadual Eduardo Fortes, o evento contou com a presença de milhares de pessoas do município e região, além de diversas lideranças e autoridades entre elas o prefeito de Aliança Elves Guimarães; a prefeita de Crixas, Flávia; e demais prefeitos, ex-prefeitos e vereadores de municípios da região, como Dueré, Cariri e Sucupira, Santa Rita, Gurupi e Crixás.

“Sucesso”, comemorou o deputado Eduardo Fortes. “Foi um domingo de muita integração, diversão e incentivo a prática esportiva. Esporte é saúde e precisamos incentivar as pessoas a se exercitarem, além de se divertirem de forma saudável”, acrescentou o parlamentar, agradecendo a parceria da prefeitura municipal de Aliança, da Câmara de Vereadores e da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu). “São os apoiadores que fazem a diferença. Agradeço imensamente cada apoio recebido”, disse.

“Toda a comunidade de Aliança agradece por um domingo tão especial, repleto de esporte, lazer e boas conversas. Que venham os próximos torneio”, disse o prefeito de Aliança, Elves Guimarães.

Campeão

O grande vencedor do torneio foi time Avangers, de Aliança do Tocantins. Em segundo lugar ficou o Park União, também de Aliança. Ao todo 15 times, mais de 220 disputaram a taça de campeão, medalhas e as premiações. Durante o torneio, também por meio do projeto Atleta do Amanhã, foi servida alimentação gratuita e de qualidade os atletas e o público em geral.