por Redação

“O esporte tem o poder de transformar o mundo, de inspirar e unir as pessoas de uma forma difícil de conseguir de outra maneira”. A célebre frase do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Nelson Mandela, foi citada na abertura oficial da etapa da Regional de Gurupi dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets) 2022, promovido pela Secretaria da Educação (Seduc). A citação ilustra bem a importância que o evento esportivo tem para várias gerações atletas da região e de todo o estado.

A cerimônia aconteceu na noite desta terça-feira, 10, no Ginásio de Esportes Idanizete de Paula e reuniu 37 delegações de escolas estaduais, municipais e particulares de Gurupi, Aliança, Alvorada, Araguaçu, Cariri do Todantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis, Peixe, São Salvador, São Valério e Sucupira. A abertura do evento também contou com a participação das torcidas dos times, educadores e autoridades municipais.

Um dos momentos marcantes da abertura dos Jets foi a homenagem prestada a três professores de educação física bastante conhecidos e respeitados pelo trabalho que realizaram ao longo de mais de três décadas. Eronildes José Rodrigues, conhecido com professor Iron, Izaltina Teles de Deus e Manoel Messias Araújo Soares foram lembrados por terem contribuído com a formação de várias gerações de estudantes e atletas da região Sul do Tocantins.

Por tudo o que representam, os professores receberam o prêmio de honra ao mérito e também conduziram a tocha olímpica no ritual que remete à união, esperança e ao espírito competitivo. A chama foi repassada para o jovem ciclista gurupiense, José Teixeira Júnior, que finalizou o rito com o acendimento da pira olímpica.

O secretário executivo da Seduc, Edinho Fernandes, declarou oficialmente abertos os Jets da Regional de Gurupi. Também aproveitou a oportunidade para lembrar que o esporte é uma eficiente ferramenta de inserção social, pois as transformações são imediatas e surpreendentes.

“O esporte nos ensina não apenas a vencer, mas a termos união, força de vontade e a nunca desistirmos. Os estudantes presentes se transformarão em grandes atletas, excelentes profissionais e cidadãos”, finalizou.

Regional Gurupi

A etapa regional de Gurupi reunirá aproximadamente 700 atletas entre os dias 10 e 14 de maio, nas categorias 12 a 14 e 15 a 17 anos. Os estudantes disputarão as modalidades futsal, vôlei (quadra e praia), handebol, atletismo, tênis de mesa e xadrez. Os vencedores se classificarão para a fase estadual do Jets, que acontecerá em junho e outubro.

A equipe de futsal masculino (12 a 14 anos) do Colégio Militar do Estado do Tocantins Salvador Caetano, de Araguaçu, é um dos times que disputará os jogos. A professora de Educação Física e treinadora, Ingredy Beatriz Souza Reges, disse que os atletas estão motivados e vieram com muita vontade de vencer. “Os meninos treinaram bastante, muitas vezes até durante a noite. Tenho certeza que o esforço dará resultado aqui nos Jets”, afirmou confiante.