Após vencer a Copa do Mundo em 2018, a França também ganhou a Liga das Nações da UEFA em 2021, mas foi eliminada nas oitavas-de-final da Eurocopa. A equipe de Didier Deschamps entrará na Copa do Mundo de 2022 tendo vencido apenas uma de suas últimas seis partidas e contará com seus jogadores para se destacar no torneio no Qatar.

O técnico Deschamps tinha até sexta-feira, 21 de outubro, para apresentar uma lista preliminar oficial de 35 a 55 jogadores à FIFA, da qual ele selecionará sua lista final de 26 jogadores para o Qatar até segunda-feira, 14 de novembro. A França não jogará novamente antes que seu elenco seja oficialmente nomeado.

A condição física de certos jogadores também influenciará na formação final, com Paul Pogba atualmente sob dúvidas e N’Golo Kante já descartado do torneio. O nome de Raphael Varane é adicionado a essa lista de lesões após ele deixar o campo em lágrimas na partida do Manchester United contra o Chelsea no dia 22 de outubro, com um diagnóstico ainda a ser feito.

Com base nas eliminatórias para a Copa do Mundo e nas listas de amistosos do ano passado, estes são os nomes mais prováveis de constar na lista final da França:

Goleiros: Hugo Lloris, Alphonse Areola, Steve Mandanda.

Defesa: Benjamin Pavard, Raphael Varane, Jules Kounde, Dayot Upamecano, Ferland Mendy, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clement Lenglet.

Meio-de-campo: Paul Pogba, Jordan Veretout, Adrien Rabiot, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Matteo Guendouzi.

Atacantes: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Karim Benzema, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial, Christopher Nkunku, Ousmane Dembele.

