Share on Twitter

Share on Facebook

Durante reunião realizada com a diretoria na noite desta quinta-feira (29) o Presidente do Gurupi, Davi Lima, anunciou que também será o treinador do time durante o Campeonato Tocantinense.

Por Régis Caio

“Eu já sou treinador e será uma forma de economizar gastos com o clube, toda diretoria entende e aprovou por unanimidade, sou grato a minha equipe, pois todos estão empenhados e trabalhando, cada um em sua área para fazermos fluir e acontecer”, disse.

O presidente informou ainda que neste final de semana seu auxiliar técnico, André Ricardo, já estará na cidade para começarem a formalizar o elenco. “Na próxima semana vamos fazer a apresentação oficial e já começarmos os treinamentos”.

O Campeonato Tocantinense começa no dia 21 de fevereiro, e terá participação de oito equipes: Interporto, Palmas, Gurupi, Tocantins, Tocantinópolis, Capital, Nova Conquista e Araguacema. O Camaleão do Sul estreia fora de casa contra o Araguacema.

Dentro de campo, Lima era conhecido como Goiano. Fora dele, hoje é o técnico Davi Lima. Em sua carreira como jogador, construiu sua história em times como São Paulo, Athlético Paranaense, Vitória (BA), Vila Nova de Goiânia, onde foi campeão da Série C e chegou a jogar no próprio Gurupi. Na carreira internacional, passou por clubes do México, Argentina e Bolívia. Nesses países ele também iniciou sua carreira como técnico.