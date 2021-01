Share on Twitter

A Premier League informou nesta segunda-feira (11) que um total de 36 indivíduos testou positivo para o novo coronavírus (covid-19) em duas rodadas de testes conduzidas na semana passada. Desde o início da nova temporada, 207 pessoas na divisão de elite do futebol inglês tiveram resultados positivos para covid-19 em 21 rodadas de testes.

A liga, que agora realiza testes duas vezes por semana, não revelou os nomes das pessoas com resultado positivo, mas disse que ficarão isoladas por 10 dias.

“Entre segunda-feira, 4 de janeiro, e quinta-feira, 7 de janeiro, 1.538 jogadores e funcionários dos clubes foram testados para covid-19. Destes, houve 27 novos testes positivos”, disse a liga em um comunicado. “Entre sexta-feira, 8 de janeiro, e domingo, 10 de janeiro, 1.055 jogadores e funcionários dos clubes foram testados para covid-19. Destes, houve nove novos testes positivos.”

Mais cedo, o jogo do Aston Villa com o Tottenham Hotspur marcado para quarta-feira (13) foi adiado depois que o clube de Midlands pediu à liga para remarcar o confronto porque vários jogadores e integrantes da comissão testaram positivo para covid-19 ou estavam em isolamento.

O Reino Unido registrou mais de 3 milhões de casos confirmados de covid-19 e mais de 81.000 mortes, de acordo com contagem da Reuters.

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou um novo lockdown nacional na semana passada devido ao aumento de infecções no país causado por uma nova variante do vírus, mas permitiu que a Premier League continuasse com os jogos.