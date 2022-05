por Redação

O circuito teve como ponto de partida a Praça Pedro Batista, localizada na avenida Bernardo Sayão, no centro da cidade, com deslocamento através da estrada vicinal da rota São Benedito até o destino final no Balneário Municipal Clarinda Francisca Almeida e Silva, totalizando um trajeto de aproximadamente 32 quilômetros de extensão.

Cerca de 80 pessoas praticantes do ciclismo, dentre caririenses e também de cidades vizinhas, participaram do evento que além de premiar a todos pelo desempenho durante o trajeto percorrido, consistiu também em promover a saúde e o bem-estar físico e mental mediante ao estímulo pela prática da modalidade esportiva.

Para o prefeito Júnior Marajó, que também participou do evento juntamente com as demais equipes, a intenção é realizar futuramente um circuito com uma abrangência maior de participantes. “Pretendemos realizar em breve um novo circuito de pedal em nosso município com um número maior de participantes, incluindo pessoas de cidades vizinhas”; comentou.

Ao final do circuito, os participantes se reuniram no salão de eventos do Balneário Municipal para um momento de confraternização, mediante ao recebimento de medalhas entregues pelo diretor municipal de esportes, Sidiney Santos e também por vereadores, além da participação em sorteio de brindes.