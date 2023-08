Share on Twitter

Share on Facebook

Edmílson atualmente, é presidente do Futebol Clube SKA Brasil, além de ser o criador da Fundação Edmílson, projeto social sem fins lucrativos que beneficia centenas de crianças, promovendo inclusão social por meio do esporte, cultura e educação. O futebolista veio ao Tocantins para estudar a possibilidade de instalar tanto o projeto quanto o Clube no Estado.

“Uma honra receber Edmílson aqui hoje. Sua trajetória no futebol brasileiro é inspiradora e suas palavras sobre o incentivo ao esporte ressoam profundamente conosco. Estamos comprometidos em fortalecer o esporte no Tocantins, não só pensando na formação de atletas, mas sim de cidadãos”, ressaltou Wanderlei Barbosa, ao falar da satisfação de receber o ex-jogador e dirigente esportivo.