Palmas estrearia neste domingo (29), contra o Gurupi, às 16h, no estádio Nilton Santos. Nessa situação, o Gurupi não irá a campo e somará três pontos (WO) na tabela.

Confira a nota

Na semana que assoma com maior intensidade o sentimento de saudade do presidente Lucas Meira, do comandante Wagner, e dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule Gomes, a direção do Palmas Futebol e Regatas ressalta, como já é de conhecimento público, que por questões alheias às desportivas, não poderá participar do Campeonato Tocantinense de Futebol Masculino 2023.

Constam nos planos do clube, no entanto, fortalecer a formação das categorias de base, o lançamento do Centro de Treinamento e o investimento e participação no futebol profissional feminino, contribuindo com o empoderamento, profissionalização e visibilidade da modalidade. Para isso, o clube investirá em acordos internacionais, intercâmbios de atletas e busca de parcerias.

Todas as ações contribuirão para o fortalecimento do clube para que em breve retome as atividades acreditando que o esporte seja uma importante ferramenta de transformação social, sendo instrumento de esperança, educação, oportunidade e entretenimento para todas as idades. Agradecemos as manifestações de carinho e apoio da torcida e da imprensa e voltaremos a nos comunicar no momento oportuno.