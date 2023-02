Por Redação

Para essa grande estreia, o Camaleão está se preparando com treinos intensivos e com otimismo para o jogo que acontece no próximo sábado,04, às 16, quando o Gurupi Esporte Clube recebe no Estádio Rezendão, o Tocantinópolis, atual campeão do Campeonato Tocantinense e por estar na última divisão nacional, receberá R$ 750 mil pela participação na primeira fase da Copa Brasil.

“É um campeonato curto, não podemos vacilar! Esperamos fazer nosso dever de casa. O Tocantinópolis é um adversário forte, atual campeão do Tocantinense, mas estamos preparados. Tivemos uma semana intensa de treinos, confiança total no trabalho. Contamos com o apoio da torcida e se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo e buscar nossa primeira vitória na competição”, declarou o técnico da equipe Wladimir Araújo ao defender que “há uma excelente expectativa para a partida”.

No ano de 2017, o Gurupi conseguiu eliminar o vice-campeão acreano, Rio Branco, chegar na terceira fase da Copa Brasil por 2 a 0, na primeira fase e Gurupi bateu o Londrina-PR por 2 a 1 a segunda fase, mas não conseguiu eliminar o Joinville na terceira fase no partida de volta no Rezendão, após perder por 3 a 1 no jogo de ida na Arena Joinvile, em Santa Catarina.

Venda ingressos para a partida de sábado

A Diretoria do clube já colocou à venda antecipada dos ingressos para a grande partida. O torcedor pode adquirir o ingresso ao valor de R$ 10 nas lojas Elos Calçados e Combate, até as 13h de sábado.

Na bilheteria o ingresso custará R$ 20, disponível à partir das 14h. O estudante terá a meia entrada, ao apresentar a carteirinha de estudante.

O presidente Wilson Castilho, destaca que a equipe está se preparando para essa grande partida.