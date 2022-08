A noite desta sexta-feira, 26, foi de muita emoção para cerca de 800 pessoas que participaram da abertura da X edição das Olimpíadas das Associações de Pais e Amigos dos Especiais (Apaes). O evento ocorreu no ginásio do Colégio Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso e contou com a participação de atletas e equipe técnica de 34 Apaes do Tocantins.

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) é parceira na realização da Olimpíada. O secretário executivo do órgão, Edinho Fernandes, já trabalhou em uma unidade da associação e sabe a relevância do esporte para os alunos. “Eu fico muito feliz por estar aqui, pois sei que é fundamental para muitos estudantes. Conseguimos ver a alegria no rosto deles. São pessoas que superam barreiras e preconceitos. Tenho certeza que terão dias incríveis aqui em Palmas”, expressou.

As competições acontecem até o próximo dia 28 de agosto, em alusão à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nas modalidades de futsal, tênis de mesa, bocha paralímpica, atletismo e natação. As provas serão realizadas na Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso, no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ulbra), na Apae e na Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Após a etapa, a esperança de todos é conseguir uma colocação na fase nacional. Esta é a expectativa da superintendente da Federação Estadual das Apaes, Marciane Machado Silva. “Para nós é bastante significativo. Viemos de uma semana inteira de muita mobilização. Nossos estudantes estão tendo a oportunidade de demonstrar suas forças e potenciais por meio dos esportes”, afirmou.

Uma das competidoras é Taylane Aparecida da Costa Tavares, da Apae de Paraíso. A atleta tem 19 anos e treinou bastante para se sair bem na corrida.

“Sempre esperei por isso e é a primeira vez que participo. Vinha contando os dias para competir, por isso posso afirmar que estou aqui para ganhar. Eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade”, pontuou.

O atleta Marcio Celles Pinheiro, de 14 anos, também da Apae de Paraíso, está disputando em três modalidades, sendo corrida de 100 e 200 metros e arremesso de peso.

“Eu estou muito confiante. O esporte tem me ajudado a ser mais dedicado em todas as áreas da vida. Tenho aprendido muito e sei que posso ir ainda mais longe, por isso tenho treinado bastante”, declarou.

As olimpíadas

As Olimpíadas das Apaes são bienais e promovidas pela Federação das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Tocantins (Feapaes- TO) com o apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O objetivo é valorizar e reconhecer o potencial dos alunos atletas com deficiência intelectual e múltipla das Apaes do Tocantins.

Participantes

As delegações representam os municípios de: Aliança do Tocantins, Alvorada, Cristalândia, Miracema, Miranorte, Nova Olinda, Bandeirantes, Colinas, Divinópolis, Dois Irmãos, Fátima, Natividade, Pedro Afonso, Ponte Alta, Araguaína, Colméia, Lagoa da Confusão, Dianópolis, Guaraí, Gurupi, Araguaçu, Rio dos Bois, Wanderlândia, Formoso do Araguaia, Pequizeiro, Taguatinga, Goianorte, Paraíso do Tocantins, Pium, Barrolândia, Porto Nacional, Tocantinópolis, Tabocão e Palmas.

Edição: Núbia Carvalho/Governo do Tocantins